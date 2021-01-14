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    • 14.01.2021 23:46
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    Son dakika: Sağlık Bakanı tüm siyasi parti genel başkanlarına daveti yaptığını duyurdu

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı : Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum.

    Bakan Koca'dan siyasi parti başkanlarına çağrı

    Sağlık Bakanı , "Aşı Olmayı Teşvik Programı" kapsamında Mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Başkanı Zühtü Arslan'ı ve Başkanı Mustafa Şentop'u arayarak olmaya davet ettiğini bildirdi.

    "AŞI OLMAYA DAVET ETTİM"
    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

    "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Aşı Olmayı Teşvik Programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum."

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm siyasi parti genel başkanlarına aşı daveti yaptığını duyurdu