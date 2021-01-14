Ebru Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski manken Ebru Şimşek hayatı!

Ebru Şimşek kimdir kaç yaşında nereli? Ebru Şimşek hayatı arama motorlarında sorgulanıyor. Eski manken Ebru Şimşek yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündeme geldi. Bir dönem Adnan Oktar ve örgütüne karşı mücadele veren Ebru Şimşek çarpıcı açıklamalar yaptı!
EBRU ŞİMŞEK KİMDİR?
Ebru Şimşek,1994 yılında Show TV'deki güzellik yarışmasına katıldığını, Hey Girl dergisine fotoğraf gönderdiğini ve yüz güzeli seçildiğini belirtiyor.
Ebru Şimşek bir dönem ATV ekranlarında "Felekten Bir Gece" isimli müzik eğlence programını sunmuştur.Şimdilerde Amerika da yaşayan Ebru Şimşek evli ve çocukları ile mutlu bir hayat yaşamaktadır.
EBRU ŞİMŞEK NE DEDİ?
1994 yılında Show TV'deki güzellik yarışmasına katıldığını, Hey Girl dergisine fotoğraf gönderdiğini ve yüz güzeli seçildiğini belirten Şimşek, ATV'de program sunmaya başladıktan sonra etrafının örümcek ağı gibi sarılmaya başladığını anlattı.
Posta Gazetesi'nin haberine göre; "Adnan Oktar, beni ekranda görmüş, delirmiş! Hatta bana 'Seni gazetede, televizyonda gördüm çok beğendim, pijamalarını al gel ve şahane malikanemde benimle yaşa' dedi. 'Gel sana burada en güzel şartları sunacağım, en iyi markaları giyeceksin, hayatın lüksle geçecek' denilince hissettim bunların din ile işinin olmadığını" diyen Şimşek, şöyle devam etti:
"Onlar bana o kadar çok çektirdi ki, çocuklarıma anlatabileceğim güzel bir gençlik masalı bırakmadılar. En çok uğraştıkları kişi bendim, resmen korkunç arzu ve emelleri için yıllarca benimle savaştı. Takıntı haline getirdi beni. Kedicikleri estetikle çizgi film kahramanına çevirmiş. Birçoğunu bana benzetmek istemiş estetikle; o kadar hastalıklı bir yapı ki bu. Film olarak çeksen, çok abartılı derler izlemezler."
'BİR GÜNDE BEŞ DURUŞMAM OLABİLİYORDU'
Şimşek, yıllarca Adnan Oktar'ın şantaj ve tehditlerine maruz kaldığını ve kendisine 350 dava açıldığını belirtti. "Hepsini kazandım. Ama öyle kötüydü ki aynı gün beş duruşmam olabiliyordu. Tuzla Adliyesi'ne gidip, oradan Şişli ya da Kumburgaz'a geçiyordum" bilgisini veren Şimşek, şunları kaydetti:
"Bütün günlerim adliyelerde geçiyordu. Ağzımı açtığım an davalar yağıyordu. İş hayatım sekteye uğruyordu. Arkadaşlarım benden uzaklaşıyordu, amaç zaten caydırmaktı. Ama caymadım. Son mahkemem görüldü ve ABD'ye attım kendimi."
'KEMAL SUNAL EVİNDEN SEFER TASIYLA YEMEK GETİRİRDİ'
ABD'ye gittikten sonra Adnan Oktar'ın peşini bıraktığını söyleyen Şimşek, gruba karşı verdiği günlerde bir tek Kemal Sunal'ın kendisine sahip çıktığını söyledi.
"Herkes benden kaçarken bir tek o beni dizisine istedi. Sahiplendi. Çok şey borçluyum ona beni dinledikleri için. Evinden sefer tası ile yemek getirip benimle paylaşırdı Kemal ağabey."