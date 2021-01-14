Sosyal medyadaki 'enjektör' yalanına Bilim Kurulu üyelerinden yanıt

DOÇ. DR. KAYIPMAZ'IN AÇIKLAMALARI:

(Ne kadar aşı yapılacak günlük) Günlük 1.5 milyon kapasitemiz var. Randevulu sistem olduğu için ortalama 5-6 günde tüm sağlık çalışanları başlanacaktır.

(Alerjik rinit hastalarının aşı olması gerekir mi? Yan etkisi var mı?) En sık karşılaşan etkiler baş ağrısı, halsizlik gibi. Dün Necmi ağabey ile aşı olduk. İlk başta aşı uygulama bölgesinde ağrı oldu. Nadir de olsa bu yan etkiler olabilir. 48 saatte bunlar geçebiliyor. Alerjik rinit bende de var. Ben aşı oldum. Herhangi bir riskle karşılaşmadım. Her türlü alerjik reaksiyona karşı hazırlıklar yapılmış durumda. Rehberler yapıldı. Alerjik durumda karşılaşıldığında aşı uygulama bölgesinde rehberler bulunuyor.

(Aşı olanlara antikor testi yapılacak mı?) Rutin bir antikor ya da alerji testi yapılmayacak. Hastalığı geçiren arkadaşlarımız oldu. Antikor seviyesi istenen düzeye oluşmadı. Antikor oluşması bir sorun oluşturmuyor. Aşı öncesinde antikor ya da alerji testi uygulanması olmuyor.

(Aşı sıramın geldiğini nereden öğrenebileceğim?) E-Nabız'da randevu al bölümünde tıklandığında KOVİD-19 aşısı için randevu al bölümü var. Sıra kendisine gelmemişse 10 gün sonra tekrar deneyiniz gibi bir uyarı çıkacak. Kişinin sırası gelmiş ise, bir randevu tarihi ve saati atanması mümkün olacak. Aşı vasıtasıyla toplumsal bağışıklığı belirli bir seviyeye çıkaralım.

(Enjektörler atılıyor mu?) Sosyal medyada akşam bir tartışma vardı. Daha önce işte bu deneme aşamasında uygulanan enjektörlerin aşı uçlarının kısa olduğu, dün bize uygulanan aşı uçlarının uzun olduğu; efendim işte bizim bir inaktif aşıyı değil de mRNA aşısı olduğumuza yönelik bir karalama haberi vardı.

Aslında alakası yok. Bir tanesi hazır enjektörler halinde gelen formdu, onlar daha küçük iğneliydi.

Bize uygulanan ise flakonların içinden çekildiği için uygun boyuttaki enjektörler kullanılıyordu. Tamamen aradaki fark bundan ileri geliyor.

Artı bizim şu anda sadece aşı anlamında değil yaptığımız tüm enjeksiyonlarda, kullandığımız her türlü enjektör, şırınga dediğimiz eski ismiyle; tıbbi araç gereç, tek kullanımlık. Kullanıldıktan sonra özel kutularda muhafaza ederek atıyoruz.

(İkinci dozun gelmesinde sıkıntı olur mu?) İlgili ülke ve firma ile alakalı. Brezilya'da da acil kullanım için onay çıkacak. Çin'den çıkışlar artacaktır. Böyle bir risk var mı? Var. 47 milyon aşının Şubat'a kadar ülkemize gelmesiydi. Bir sıkıntı yaşanacağını açıkçası düşünmüyorum.