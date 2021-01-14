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    • 15.01.2021 00:40
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    Mide bulandıran olay! 'da köpeğe cinsel saldırıda bulunan şahıs kameralara yakalandı

    'da ’nde mide bulandıran bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu bir şahıs köpeği taciz ettiği görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince yakalanan şahıs yasal işlemleri sonrasında sınır dışı edildi.

    Hayvana bak

    Sakarya'da Sebze ve Meyve Hali'nde mide bulandıran bir olay yaşandı.

    Mide bulandıran olay, geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Sebze ve Meyve Hali'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, sokak köpeğine cinsel tacizde bulundu.

    KAMERALARA YANSIDI
    Mide bulandıran anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Yerde yatan sokak köpeğinin yanına giden şahsın önce etrafı kolaçan ettiği ve daha sonrasında hayvanı taciz etmeye başladığı görüntülere yansıdı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ
    Olayın fark edilmesi sonrasında Sebze ve Meyve Hali yetkilileri görüntüler ile birlikte durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine harekete geçen ekiplerce izlenen görüntü ve yapılan araştırmalar neticesi köpeğe taciz eden şahıs yakalandı.

    SINIR DIŞI EDİLDİ
    Şahıs, hakkında başlatılan yasal işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

    Sebze ve Meyve Hali yetkilileri ise konudan dolayı yaşadıkları üzüntüyü ifade ederek, şahsın halle bir ilgisinin olmadığını dile getirdi.

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    Haberler Güncel Mide bulandıran olay! Sakarya'da köpeğe cinsel saldırıda bulunan şahıs kameralara yakalandı