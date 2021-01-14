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    SON DAKİKA: 'da beklenen kar yağışı başladı

    Son dakika haberi... luların merakla beklediği kar yağışı günün ilk saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. 'deki yüksek alanlar, ve 'nda da Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı yer yer etkisini sürdürüyor.

    DHA


    İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı günün ilk saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

    Sarıyer'deki yüksek alanlar, Arnavutköy ve Anadolu Yakası'nda da Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı yer yer etkisini sürdürüyor.

    İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentte dün ilk kar yağışı görüldü.

    Günün ilk saatlerinden itibaren ise kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

    Avrupa Yakası'nda; Sarıyer'in yüksek kesimleri ve Arnavutköy'de adeta lapa lapa kar yağdı.

    Anadolu Yakası'nda da başta Çamlıca Tepesi olmak üzere yüksek noktalarda kar yağışı görüldü.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı