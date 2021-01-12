

İŞ YERİNE GİTMEK İSTİYORDU

Edinilen bilgiye göre olay, Akıncılar Mahallesi'nde bulunan tren yolunda meydana geldi. İddiaya göre sağanak yağışın etkisiyle su baskınlarının yaşandığı bölgede iş yeri bulunan Abdulkadir Balkan, (22) kontrol etmek için babasıyla birlikte iş yerine gitmek istedi.