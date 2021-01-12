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    SON DAKİKA: 'de gece yarısı korkunç son: treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre, 'in Buca ilçesinde treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Makinistin ve çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cenaze, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İHA
    İzmir'de gece yarısı korkunç son

    İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, sağanak yağış nedeniyle alt geçit suyla dolunca tren raylarından karşıya geçmek istedi.

    Raylardan geçen trenin çarptığı talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti.


    İŞ YERİNE GİTMEK İSTİYORDU
    Edinilen bilgiye göre olay, Akıncılar Mahallesi'nde bulunan tren yolunda meydana geldi. İddiaya göre sağanak yağışın etkisiyle su baskınlarının yaşandığı bölgede iş yeri bulunan Abdulkadir Balkan, (22) kontrol etmek için babasıyla birlikte iş yerine gitmek istedi.

    BANLİYÖ TRENİ ÇARPTI
    Balkan, bölgede bulunan alt geçidin suyla dolması sebebiyle geçişini rayların üstünden yapmaya karar verdi. Raylardan karşıya geçmek istediği sırada Abdulkadir Balkan'a, Cumaovası yönüne giden banliyö treni çarptı. Trenin altında kalan Abdulkadir Balkan'ı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, tren seferleri kaza sebebiyle bir süre durdu.

    Trenin çarpması sonucu hayatını kaybeden Abdulkadir Balkan'ın cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, tren seferleri de bir süre sonra normale döndü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İzmir'de gece yarısı korkunç son: İZBAN treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti