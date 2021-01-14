İlkokul ortaokul lise sınav notları iptal mi? Sınav notları karne notuna dahil mi?

SINAV NOTLARI İPTAL Mİ?

MEB tarafından 25 Aralık 2020'de yapılan düzenlemede, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağı duyurulmuştu.

Bu kapsamda, ilkokul ve ortaokullarda birinci dönem karnelerinin hazırlanması sürecinde, salgın koşullarından kaynaklı gereksinimler ve öğrencilerin yararı gözetilerek, uygulamada birlik sağlamak amacıyla yapılacak dönem sonu işlemleri hakkında velileri rahatlatacak bir düzenlemeye gidildi.