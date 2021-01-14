Başkan Erdoğan'ın koronavirüs aşısı olacağı paylaşan kara propaganda sitesi T24'ün haberine yorum yapan @helinaria isimli hesap, "yok mu için siyanür katacak" ifadelerini kullandı.

DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu hesap skandal ifadelerinin büyük tepki çekmesinin ardından hesap vatandaşların tepkisinden kurtulmak ve izini kaybettirmek için ismini @helenisticaria olarak değiştirdi. Böyle kurtulacağını sanan hesap, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda kimlik tespitleri yapıldı.

Ölüm tehdidi yapan şüpheli hakkında hemen soruşturma başlatıldı.