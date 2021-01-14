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    • 15.01.2021 00:07
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    Kara propaganda sitesi 'te skandal! Başkan Erdoğan'ın siyanürle öldürülmesini isteyen şüpheli bulundu

    Başkan 'ın aşı olacağı haberini paylaşan FETÖ ve PKK destekçisi 'ün tweetinin altına bir hesaptan skandal bir ölüm tehdidi geldi. Söz konusu hesap kısa sürede tespit edildi. Yakalanması bekleniyor...

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara Şehir Hastanesi'nde Çin'den gelen CoronaVac aşısını oldu. PKK ve FETÖ propagandası yapan T24, Erdoğan aşı olmadan önce takipçilerine aşı olacağını duyurdu. Sosyal medya paylaşımının altına ise bir Erdoğan'a ölüm tehdidi geldi.

    SKANDAL ÖLÜM TEHDİDİ: YOK MU İÇİN SİYANÜR KATACAK

    Başkan Erdoğan'ın koronavirüs aşısı olacağı paylaşan kara propaganda sitesi T24'ün haberine yorum yapan @helinaria isimli hesap, "yok mu için siyanür katacak" ifadelerini kullandı.

    DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Söz konusu hesap skandal ifadelerinin büyük tepki çekmesinin ardından hesap vatandaşların tepkisinden kurtulmak ve izini kaybettirmek için ismini @helenisticaria olarak değiştirdi. Böyle kurtulacağını sanan hesap, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda kimlik tespitleri yapıldı.

    Ölüm tehdidi yapan şüpheli hakkında hemen soruşturma başlatıldı.
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    Haberler Güncel Kara propaganda sitesi T24'te skandal! Başkan Erdoğan'ın siyanürle öldürülmesini isteyen şüpheli bulundu