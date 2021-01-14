Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, 7 yıl önce eve alkollü gelip kendisine şiddet uygulayarak bıçakla saldıran eşi Muhammet Ali E.'nin boğazını sıkarak ölümüne neden olan Ayşegül E., yargılandığı davada eyleminin meşru savunma olduğu, meşru savunmada sınırı aşmasının mazur görülebilecek heyecan, korku veya telaştan ileri geldiği gerekçesiyle beraat etti.

Avukat Merve Kır, Antalya'da şiddet gördüğü kocası Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek için de adaletin tecelli etmesini istediğini belirterek, "Umuyoruz ki Melek İpek için de adalet çok hızlı bir şekilde tecelli eder" diye konuştu.