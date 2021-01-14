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    7 yıl önce ’ta kocasını öldürüp beraat eden Ayşegül’ü hatırlattı

    'ın ilçesinde, 7 yıl önce eve alkollü gelip kendisine şiddet uygulayarak bıçakla saldıran eşi .’nin boğazını sıkarak ölümüne neden olan ., yargılandığı davada eyleminin meşru savunma olduğu, meşru savunmada sınırı aşmasının mazur görülebilecek heyecan, korku veya telaştan ileri geldiği gerekçesiyle beraat etti.

    Ayşegül'ü hatırlattı!

    'ın ilçesinde, 7 yıl önce eve alkollü gelip kendisine şiddet uygulayarak bıçakla saldıran eşi .'nin boğazını sıkarak ölümüne neden olan ., yargılandığı davada eyleminin meşru savunma olduğu, meşru savunmada sınırı aşmasının mazur görülebilecek heyecan, korku veya telaştan ileri geldiği gerekçesiyle beraat etti.

    Avukat , 'da şiddet gördüğü kocası Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek için de adaletin tecelli etmesini istediğini belirterek, "Umuyoruz ki için de adalet çok hızlı bir şekilde tecelli eder" diye konuştu.

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    Haberler Güncel Melek İpek 7 yıl önce Zonguldak’ta kocasını öldürüp beraat eden Ayşegül’ü hatırlattı