AK Parti İstanbul'da Maltepe ve Kartal kongreleri tamamlandı. 'İnandığın Yolda Yürü' temasıyla yapılan kongreler büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Kongrelere; AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Nurettin Canikli, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, kadın kolları, gençlik kolları ve teşkilat mensupları katıldı.

ŞENOCAK: "BİZİM DAVAMIZ TÜRKİYE SINIRLARINDAN İBARET DEĞİLDİR"

AK Parti davasının, gönül coğrafyasını da kapsayan büyük bir dava olduğunu vurgulayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Teşkilatlarımızda bugüne kadar emek veren kardeşlerimize şükranlarımı sunuyor, yeni dönemde görev alacak kardeşlerime de hayırlı olsun temennilerimi iletiyorum. Bizim davamız aşkla, inançla yapılacak bir davadır. Bizim davamız, sadece Türkiye sınırlarından ibaret değildir. Bizim davamız, tüm gönül coğrafyamızı da kapsayan büyük bir davadır. Milletimiz için gece gündüz durmadan çalışan Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz sözlerde bulunanlar var. CHP'nin başına kasetle gelen malum zatın, hadsiz, ahlaksız sözlerini duydunuz. Bunlar her zaman halktan kopuk oldukları için milli iradeye saygı göstermek nedir bilmezler. Amerika'da seçim sonuçları kesinleşmediği halde tebrik mesajı yağdıranlar, milletin büyük desteğiyle seçilen Cumhurbaşkanımızın zaferini hâlâ hazmedemiyorlar. Bugüne kadar iktidar hayalini milletin teveccühünde bulamayıp darbelerden medet uman bu faşist zihniyete hak ettiği cevabı 2023'te sandıkta vereceğiz." dedi.

ŞENOCAK: "CHP'Lİ İBB YÖNETİMİNE KARŞI MEMNUNİYETSİZLİK HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

İstanbulluların CHP yönetiminden şikayetlerinin her geçen gün arttığını söyleyen Şenocak, "Yaklaşık 2 yıldır görevde olan CHP'li İBB Başkanı, hala tek bir eser inşa edemedi. Halk nezdinde de memnuniyetsizlik, şikâyet gittikçe artıyor. İBB her geçen gün hizmet belediyeciliği tecrübesini ve vizyonunu kaybediyor. Allah'tan AK Parti döneminde büyük ölçüde tamamlanmış hizmetler var da onların açılışıyla şov yapıyor. Hiç merak etmeyin. Allah'ın izni, sizlerin gayreti ve milletimizin desteğiyle 2024'te yarım kalan hesabı tamamlayacak, İBB'yi yeniden AK Parti Belediyeciliğiyle, İstanbulluları da birbirinden güzel hizmetlerle buluşturacağız." diye konuştu.

ŞENOCAK: "TACİZ VE TECAVÜZ PARTİSİ CHP"

CHP teşkilatlarındaki taciz ve tecavüz vakalarını hatırlatan Şenocak, "CHP İstanbul İl Başkanı'na bir bakıyorsunuz darbecilerle beraber, bir bakıyorsunuz terör örgütlerinin militanlarıyla beraber, bir bakıyorsunuz polise taş atan çapulcularla beraber. Bunlar siyaseti halkla birlikte değil, dağ başındaki terör örgütlerinin taşeronlarıyla birlikte yapıyor. Teröristlerin taşeronlarıyla siyaset yapılmaz. CHP, özellikle son günlerde yaptığı suni gündemlerle parti içindeki taciz, tecavüz vakalarını örtbas etmeye çalışıyor. CHP, taciz ve tecavüz partisine dönüşmüş durumda." ifadelerini kullandı.

MAKARİOS HEYKELİ DEĞİL AYASOFYA'YI AÇTI

CHP'nin halka hizmetle işi olmadığını ifade eden Şenocak, "Cumhurbaşkanımız birileri gibi Makarios heykeli açmadı. Cumhurbaşkanımız Ayasofya-i Kebir Camii'yi açtığı için düşman oldular" ifadelerini kullandı.

Biz AK Parti olarak, tüm teşkilatlarımızla gücümüze güç katmaya devam edeceğiz. 2023 ve 2024'te hep birlikte yeni destanlar yazacağız! pic.twitter.com/byzLKN8tVh — Bayram Şenocak 🇹🇷 (@bayramsenocak) January 13, 2021

"ERDOĞAN SADECE VE SADECE MİLLETİN ADAMI OLDU"

Şenocak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan; ne Washington'un, ne Paris'in, ne de Tel Aviv'in adamı oldu. Recep Tayyip Erdoğan; sadece ve sadece Milletin Adamı oldu!" dedi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan; ne Washington'un, ne Paris'in, ne de Tel Aviv'in adamı oldu. Recep Tayyip Erdoğan; sadece ve sadece Milletin Adamı oldu! pic.twitter.com/1HcS6oNZmo — Bayram Şenocak 🇹🇷 (@bayramsenocak) January 13, 2021

KURTULMUŞ: "BÜTÜN GÜCÜMÜZLE, BU MİLLET VE ÜMMET İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

2023 ve 2024'e seçimlerine giden süreçte kongrelerin önemine dikkat çeken AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "AK Parti sadece bir siyasi parti değildir. AK Parti tabiri caize kökleri toprağın derinliklerinde olan, dalları ise semaya yükselen bir davanın bugünkü siyasi hareketidir. Bu nedenle kongreden ziyade bir ahitleşmek için bir aradayız. Birbirimize, Türkiye'nin geleceği için bundan sonra vereceğimiz mücadelede yan yana, omuz omuza, sırt sırta duracağımızın ahdini vermek için bir aradayız. Bu toplantı bir safları düzenleme toplantısıdır. Saflarımızın arasında herhangi bir eksiklik, herhangi bir boşluk olmaması için söz veriyor ve ileriye doğru yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bu kongremiz aynı zamanda bundan sonra vereceğimiz siyasi mücadelede birbirimize karşı bir fedakârlık çağrısı yaptığımız bir toplantıdır. Bütün gücümüzle, bütün imkanlarımızla bu millet ve bu ümmet için çalışmak şuuruyla birbirimize çağrıda bulunuyoruz. Bu nedenle kongrelerimizi yeniden dirilmek, güçlenmek ve yolumuza devam etmek için önemli bir adım olarak görüyoruz. İstanbul Kongreleri, 2023'te Cumhurbaşkanımızı yeniden ve daha güçlü bir oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçtirebilme hedefimizin en önemli adımlarından biridir. Ve akabinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni, 2024 seçimlerinde yeniden milletin hizmetkarlarıyla buluşturmak için çalışacağız." diye konuştu.

KURTULMUŞ: "AK PARTİ, KADERİ MİLLETİYLE BÜTÜNLEŞMİŞ BİR DAVA HAREKETİDİR"

AK Parti davasının temel dinamiklerine vurgu yapan Kurtulmuş, "AK Parti, kaderi milletiyle bütünleşmiş bir siyasi, bir dava hareketidir. AK Parti, kökü mazide olan bir partidir. AK Parti, etkisi Türkiye sınırlarının da ötesine taşmış bir partidir. AK Parti, dünyanın doğusundaki ve batısındaki, kuzeyindeki ve güneyindeki mazlumların gözünün içine baktığı bir siyasi harekettir. Suyu taşımakla görevli olan biziz. İnsanlık için taş taş üstüne koymakla vazifeli olan biziz. Güzel ülkemizi yeniden 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefine ulaştıracak olan da biziz." ifadelerini kullandı.

KAYA: "PANDEMİ SÜRECİNDE DAHİ HİÇBİR HASTAMIZIN TEDAVİSİNİ AKSATMADIK"

Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "2020 yılından bu yana dünya ciddi bir imtihandan geçiyor. Dünya genelinde gelişmiş ülkeler dahil pek çok ülke Kovid-19 salgınına karşı önlem almakta yetersiz kaldı. Yabancı ülkelerde çok sayıda insan sağlık hizmetine dahi kavuşmadı. Gelişmiş ülkelerde bile Koronavirüs tedavisi ücrete tabi tutuldu. Ülkemizde ise Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesinde sağlık alanında yapılan yatırımlar başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda alınan önlemlerle Kovid-19 salgınına karşı başarılı bir mücadele sergilendi. Hiçbir hastamızın tedavisini aksatmadık. Hatta yurtdışında olan gurbetçi vatandaşlarımızın yardım çağrısına da kulak verip ambulans uçaklarla ülkemize getirmek suretiyle tedavisine başladık. Ayrıca dünyanın dört bir yanına da tıbbi cihaz ve malzeme yardımında bulunduk." dedi.

CANİKLİ: "YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİNDE BÜYÜK ATILIM YAPTIK"

AK Parti iktidarı döneminde yerli ve milli savunma sanayinde büyük ilerleme kaydedildiğini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Böylesine zor bir coğrafyada ayakta kalabilmek için her zaman bir, beraber ve güçlü olmak zorundayız. Başkalarına ihtiyaç duyarak bu topraklar savunulamaz. Ancak Türkiye uzun yıllar, savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda tamamen dışa bağımlı bir durumdaydı. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü iradeyle savunma sanayinin her alanında yerli ve milli üretim hamlesi başlatıldı. O günden bugüne çok büyük mesafe kat ettik. Şimdi yerli ve milli silahlarımızla gerek yurt içindeki terörist unsurlarla gerekse de yurt dışında adeta destan yazdık, yazmaya da devam ediyoruz. Eskiden yabancı ülkelerin geliştirdiği silahları satın almak için adeta onların kapısında yatan bir Türkiye vardı. Şimdi ise geliştirdiğimiz silahları, araç ve gereçleri satın almak için yabancı ülkeler bizim kapımızda bekliyor." şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından oylamaya geçildi. Delegelerin oylarıyla; bayrak değişimlerinin yaşandığı Maltepe İlçe Başkanlığı'na Mehmet Karadeniz, Kartal İlçe Başkanlığı'na da Ebubekir Taşyürek seçildi.