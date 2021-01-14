İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, yaptığı açıklamada, 142 halk ekmek büfesinin açılmasına izin verdiklerini söyledi. Göksu, "CHP ve İBB'nin yapmış olduğu algı ve manipülasyonları bertaraf ederek 142 büfeye izin veriyoruz. Pazartesinden itibaren büfeleri açabilirsiniz. Ama İstanbullular daha çok ekmeğe ulaşsın, bakkal ve fırınlara da verin" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İBB meclis toplantısı öncesinde gündemdeki konulara ilişkin Yenikapı Avrasya Gösteri Mezkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Göksu, İstanbul Halk Ekmek Büfeleri (İHE) ve sosyal yardımlara kadar birçok konuya ilişkin açıklama yaptı.





"İBB MECLİSİNİN BÜTÜN YETKİLERİNİ HALK EKMEK ŞİRKETİNE DEVRETMEMİZİ İSTİYORLAR"

Mart ayında İBB'nin meclise halk ekmekle ilgili bir gündem gönderdiğini söyleyen Göksu, "Gündemde, "İstanbul'da halk ekmek büfeleri var. Bu halk ekmek büfelerinin süresini uzatın" diyor. Biz de "sayılarını bildirin" diyoruz. Bize 117 tane halk ekmek büfesi bildiriliyor. Biz de mecliste hemen karar alıyoruz ve 117 tane halk ekmek büfesinin süresini uzatıyoruz. Yani İBB'den gelen 'süresini uzatın' teklifini yaptık. Bunun içerisine öyle bir madde ekliyorlar ki İBB meclisinin bütün yetkilerini halk ekmek şirketine devretmemizi istiyorlar. Bütün İstanbullulara soruyorum, İstanbulluların iradesiyle seçilmiş bu meclis iradesini bir şirkete teslim edebilir mi ya da iradesini bir şirkete devredebilir mi?" diye konuştu.

"HALK EKMEK BÜFELERİNE YÖNELİK BİZE GELEN BİR TEKLİF YOK"

Bu madde tartışılırken İBB tarafından değil, CHP meclis grubundan birinin yeni halk ekmek büfelerinden bahsettiğini anlatan Göksu, "Biz de "yeni halk ekmek büfesi ihtiyacı varsa nerede, kaç adet ihtiyaç olduğunu bildirin konuşalım" dedik. Bize 'yeni halk ekmek büfesi ihtiyacımız şudur, şu kadar büfeye ihtiyacımız var' diye bir talep bulunulmadı. İBB galiba manipülasyon yapacak bir konu bulamadı ki bir baktık, 'AK Parti, MHP halk ekmek büfelerine izin vermedi' diye haberler çıktı. Bizim önümüze gelen ve reddettiğimiz bir teklif yok" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ GRUBU OLARAK 142 BÜFE AÇILSIN İSTİYORUZ"

Göksu, açıklamalarına şöyle devam etti: Bunun üzerine "ne kadar halk ekmek büfesine ihtiyaç olduğunu, yerini bildirin mecliste getirin, konuşup karar verelim" dedik. İBB'den bu teklifi beklerken geçtiğimiz ay CHP meclis grubu teklifi getirdi. Anladık ki büfe meselesine İBB de katılmıyor. Katılmış olsaydı şu anda CHP, İBB'yi yönetiyor, büyükşehir tarafından gündeme getirilmesi, bizim de karar vermemiz gerekir. CHP'den teklif gelmesine rağmen teklifi kabul ettik. Komisyona havale ettik ve orada belediye başkanına şu soruyu sorduk; bu büfelere gerçekten ihtiyacın var mı? Cevabını beklemeden bugün 142 büfenin açılmasını AK Parti grubu olarak yetki veriyoruz. Bu büfeler açılsın istiyoruz. Ama 3 tane şartımız var. Şehit, gazi ailelerine ve engellilere vereceksiniz."

"MAKSAT EKMEĞİ İSTANBULLULARA ULAŞTIRMAK DEĞİL"

40 tane minibüsle ekmek dağıtıldığını söyleyen Tevfik Göksu, "Biz ne kadar büfe istiyorlarsa izin vereceğimizi söyledik. Bir aracın aylık ortalama maliyeti 15 bin lira, araçların toplam maliyeti aylık 600 bin lira ediyor. Aylık 600 bin lira 600 bin ekmek eder. Oysaki sıfır maliyetle bu ekmekleri, İstanbulluların hizmetine götürmek mümkün, İstanbul'un her sokağında bakkal, fırın var. Fırıncılar ve bakkallar 'bedava dağıtmaya hazırız' diyor. 600 bin lirayı çöpe atacağınıza İstanbulluların başka bir ihtiyacında değerlendirin. Maksat ekmeği İstanbullulara ulaştırmak değil, buradan manipülasyon yapmaktı" dedi.





"HALK EKMEĞİ BÜYÜTEN AK PARTİ'DİR"

Göksu, "CHP ve İBB'nin yapmış olduğu algı ve manipülasyonları bertaraf ederek 142 büfeye izin veriyoruz. Pazartesinden itibaren büfeleri açabilirsiniz. Ama İstanbullular daha çok ekmeğe ulaşsın, bakkal ve fırınlara da verin. Halk ekmeği büyüten AK Parti, nasıl olur da halk ekmeğin vatandaşa ulaşmasına mani olabiliriz. Dün CHP değil miydi, milleti makarnacı, kömürcü diye itham eden" diye konuştu.

HALK EKMEK BÜFELERİ ÖNÜNDEKİ KUYRUK

Mobil araçlardaki satılmayan ekmeklerin çöpe gittiğini belirten Göksu, "Halk ekmek büfelerinde niye kuyruk var? Ürettikleri ekmeği maalesef dağıtamıyorlar. Bizim dönemimizde 117 tane büfe ayrıca 538 noktada ekmek dağıtılıyordu. Niye kaldırdınız? Mobil araçlarda satılmayıp çöpe giden kaç bin ekmek var? Bir gün önce çöpe giden ekmek sayısı tahmini 10 bin civarında. Yazık ekmeği çöpe değil, insanlara ulaştırın" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Yeni kararlar aldıklarını da duyuran Göksu, "İstanbul İmar Yönetmeliği'nde bir değişiklik yaparak bin metre üzeri parsellerde ve alışveriş merkezlerinde çatıdan akan suların kanala gitmemesi ve sarnıç sistemiyle toplanarak kullanma suyu olarak kullanılması zorunluluğu getiriyoruz. Önemli bir değişiklik daha yapıyoruz. Kentsel dönüşümü hızlandırmak açısından AK Parti olarak yaptığımız önemli bir hamledir. Daha önce belli alanların üzerinde inşaat iznini alabilmek için UKOME'den izin isteniyordu ve oraya para ödeniyordu. Bugünden itibaren bunu kaldırıyoruz. Artık UKOME'den izin almaya ve para yatırmaya gerek kalmayacak" dedi.

HRANT DİNK MÜZESİ YAPILACAK

Göksu, "Ermeni Vakfı'na devredilecek arazide vakfın Hrant Dink ile ilgili yapacağı bir çalışmayla yönelik plan tadilatı teklifi vardı, bunu da kabul ediyoruz. Dink'in adının yaşayacağı bir müze yapılacak. Müzenin yapılması için ilgili arazinin plan değişikliğini onaylandı" diye konuştu.

İstanbullulara hangi konuda olursa olsun, hizmet yapmak istiyorlarsa her zaman katkı sunmaya hazır olduklarını söyleyen Göksu, "İBB'nin önünü açmaya hazırız. Yeter ki İstanbullulara hizmet etsinler" diyerek sözlerini noktaladı.

