"Komisyon Başkanı olarak benim imzamla yazı gönderdik. 25 yıllık bizim dönemimizde toplam 117 adet büfe verilmiş. Bunlar 'İhtiyaç var' diye ne istiyorlar biliyor musunuz? İlaveten 142 tane daha büfe istiyorlar. Her sokağın başına bir örgütçü yerleştirmek istiyorlar. 117 büfe İstanbul'un ihtiyacını karşıladığı ve hiçbir sorun yaşanmadığı halde ilaveten 142 adet büfe ihtiyacı nereden doğmuştur? İhtiyaç analizi yapıldı mı? İhtiyaç analizini kim yaptı? Cumhuriyet Halk Partisi mi yaptı? İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı mı yaptı? Bu ihtiyaç analizi yapılırken ilçe belediyelerine herhangi bir şey sordunuz mu? O mahallenin muhtarlarına bir şey sordunuz mu? Bu soruları resmi yazı ile sorduk. Cevabı gelsin değerlendireceğiz ve kararımızı vereceğiz."