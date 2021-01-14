FOX televizyonunun "gerçekleri eğip bükerek vatandaşların aklını bulandırma peşinde" olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Yalan habercilikte ihtisas yapmış bu iftiracılara cevabı biz değil rakamlar versin!" diyerek birçok istatistik yayımladı.