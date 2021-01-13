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    RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Ödülleri sahiplerini buldu! damga vurdu...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan 2019 Yılı Medya Oscarları Ödülleri sahiplerine verdi. Ödül törenine damga vurdu.

    Turkuvaz Medya ödül törenine damga vurdu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan 2019 Yılı Medya Oscarları Ödülleri sahiplerine verdi. Ödül törenine damga vurdu.

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