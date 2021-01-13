Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan 2019 Yılı Medya Oscarları Ödülleri sahiplerine verdi. Ödül törenine Turkuvaz Medya damga vurdu.
YILIN YARIŞMA PROGRAMI MEDYA OSCARI
KİM MİLYONER OLMAK İSTER -KENAN İMİRZALIOĞLU- ATV
YILIN ERKEK OYUNCUSU MEDYA OSCARI
BURAK ÖZÇİVİT- KURULUŞ OSMAN- ATV
YILIN SPOR PROGRAMI MEDYA OSCARI
SON SAYFA- MUSTAFA GÖKSU - A SPOR
YILIN EKONOMİ KUŞAĞI MEDYA OSCARI
ŞAFAK TÜKLE UYSAL İLE SEANS ÖNCESİ - A PARA
YILIN KISA BELGESEL PROGRAMI MEDYA OSCARI
TOPLUMSAL HAFIZA- HAKTAN UYSAL- A HABER