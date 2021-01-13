Orta halli öğrenciler için:

Bilgi, beceri ve bilince nasıl sahip olacağını bildiğin zaman en iyisini başarabilirsin.

Başarı yapabildiklerimizde gizlidir... Yapamadıklarımızda değil.

Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.

Başarı istediğini elde etmek, mutluluk ise elde ettiğini sevmektir.

Başarı cesaretin çocuğudur.

Ya başarı yolunu bulacaksın, ya da yenisini yapacaksın.

Başarı için çok şey gereklidir ama bunların en önemlisi kendine güvendir.

Kışın soğuğunu çekmeyen baharın tadına varamaz.

Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.

Bir çiçekle yaz olmaz, bu kadar çalışmayla da başarı olmaz.

Çalışkan öğrenciler için:

Ülkeni daha iyi bir yer haline getirmek için yeteneklerini ve kaynaklarını başarılı bir şekilde kullanıyorsun.

Hayatını kontrol ettiğini düşünüyorum. Nereye gittiğini ve ne istediğini biliyorsun.

Güçlükler başarının değerini artıran süslerdir. Sen bu süsleri seviyor ve başarıyorsun.

Mutlu ve huzurlu olmalısın çünkü başarılı oldun.

İyi olacağına inandın ve iyi oldun.

Gördüğün güzelliklerle her gün dünyanı zenginleştiriyorsun.

Siz değerli okuyucularımızında görüş yazılarını yorumlar kısımından aktarabilir hem bizlerle hemde diğer okuyucularımızla anlık olarak paylaşabileceksiniz.

Öğretmen karne görüş yazıları sayesinde başarısı düşük olan öğrencilerimiz için onları kırmadan eksikliklerini vurgalabilirsiniz.

İşte öğretmen karne görüş yazıları ; Normal Seviyedeki Öğrenciler İçin;



- Ödevlerine dikkat etmesi, daha çok kitap okuması ve sınıfta öğretmen ders anlatırken daha dikkatli dinlemesi gerekiyor.



- Çalışmalarını aksattığı için kendi seviyesinde değil.



- Ödevlerini aksattığı için istediğim seviyeden biraz geri kaldı.



- Oyuna, tv, bilgisayar çok fazla zaman ayırdığı için başarısı geriledi.



- Aile desteğini artırırsanız, daha başarılı olacaktır.



- Dikkatini yoğunlaştırırsa daha ilerlere doğru gelişme gösterecektir.



- Sen de görüyorsun ki eksiklerin var. En önemli eksiğin de planlı çalışma, dersi iyi dinleme ve anlamadığını sorma konusunda. İkinci dönem bu eksiklerini giderirsen neler başardığına sen bile şaşıracaksın.



- Bir dönem geride kaldı. Eksiklerini görmüş olmalısın. Daha başarılı olman için ben yanında olacağım. Yeter ki sen biraz planlı ve düzenli çalışmaya karar ver. Sana güveniyorum.



- Eksiklerini tamamlaman Ferhatın dağı delmesinden daha zor değil. O başardığına göre sen neden başaramayasın? İkinci dönem daha planlı ve düzenli olmanı bekliyorum. Bunlar senin için çok önemli. İstersen başarabilirsin.



- Planlı çalışmaya ihtiyacı var. Henüz olması gereken seviyeye ulaşamadı. Umarım gayretini biraz daha arttırır.



- Beklentilerimize cevap verebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor.



- Belirli bir seviyeye gelebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor.



- Birebir çalışmalarında aile desteğine ihtiyacı var.



- Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir.



- Belirli bir seviyeye gelebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor. Birebir çalışmalarında aile desteğine ihtiyacı var.



- Yolun uzun her hareketin çok önemli. Çünkü bir sonraki davranışını etkileyecek. Doğru hareket için yarını bekleme.



- Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir.



- İnanmak başarmanın yarısı değil hepsidir. İstersen başarabileceğini biliyorum.



- Çalışmalarını ve ödevlerini aksattığın için kendi seviyende değilsin. Senden derslerine odaklanmanı istiyorum



- Hedefini belirleyerek çalışmaya başlar, planlı olarak çalışır, okur, yazarsan başarılı olabilirsin



- Beklentilerimize cevap verebilmen için daha çok çalışman gerekiyor.



- Aile desteğini artırırsanız, başarılı olacağına inanıyorum.