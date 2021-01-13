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    • 13.01.2021 10:20
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    Parayla ödev-tez hazırlatanlara şok! harekete geçti!

    Son dakika haberleri... (), para ile ödev ve tez hazırlayanlar ile hazırlatanlara suç duyurusunda bulundu.Suç duyurusu dilekçesinde, başkaları için para karşılığı tez ya da ödev yapıldığı ve online sınavlarda yardımcı olunduğu belirtilen internet sitelerinin ve sosyal medya hesaplarının açık adreslerine yer verildi.

    YÖK harekete geçti! Parayla ödev-tez hazırlatan...

    tarafından Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, para karşılığı tez ya da ödev yapılarak nitelikli dolandırıcılık ve suça yardım suçlarını işleyen internet siteleri ve buralardan yardım alarak üniversiteleri dolandırmaya teşebbüs edenler hakkında kamu davası açılması talep edildi

    Suç duyurusu dilekçesinde, başkaları için para karşılığı tez ya da ödev yapıldığı ve online sınavlarda yardımcı olunduğu belirtilen internet sitelerinin ve sosyal medya hesaplarının açık adreslerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Parayla ödev-tez hazırlatanlara şok! YÖK harekete geçti!