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    • 13.01.2021 10:25
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    SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

    Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, "İkna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu." açıklamasında bulundu.

    AA
    İki terörist daha teslim oldu!

    İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının, örgüte 2010 ve 2014'te katıldıkları, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.


    2021'DE TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 3'E ULAŞTI
    Böylelikle 2021'de ikna yoluyla terör örgütü PKK/KCK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 3'e yükseldi.

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