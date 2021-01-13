Koronavirüs aşısıyla ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak." ifadelerini kullandı. Ayrıca Bilim Kurulu üyelerinden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlarla ilk aşıyı olacak. Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı. Peki, koronavirüs aşı için randevu nasıl alınır? Korona aşı önceliği ve sırası sorgulama ile ilgili detaylar belli oldu mu? İşte merak edilenler...

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak." ifadelerini kullandı.