Koronavirüs aşısıyla ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak." ifadelerini kullandı. Ayrıca Bilim Kurulu üyelerinden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlarla ilk aşıyı olacak. Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı. Peki, koronavirüs aşı için randevu nasıl alınır? Korona aşı önceliği ve sırası sorgulama ile ilgili detaylar belli oldu mu? İşte merak edilenler...
BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, şöyle devam etti:
"Birazdan huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlarla ilk aşıyı olacağız. Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir.
Devlet büyüklerimizin aşılanması örnek teşkil edecektir. Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir. Vatandaşlarımız aşılama programının seyrini web sayfası üzerinden canlı olarak takip edebileceklerdir."
İLK AŞI BAKAN KOCA'YA YAPILDI
Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı.
KORONAVİRÜS AŞI İÇİN RANDEVU NASIL ALINIR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı. Koronavirüs aşı önceliği ve sırası ile ilgili tüm detaylar ilerleyen günlerde netlik kazanacak.