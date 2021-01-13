Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 603 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 554 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 652 oldu, 9 bin 463 kişinin tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 227 bin 927'ye yükseldi.