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    SON DAKİKA: 13 Ocak yeni tip koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

    , 13 Ocak 2021 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu duyurdu. Son 24 saatte 173 bin 603 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 554 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 603 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 554 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti.

    Ağır hasta sayısı 2 bin 652 oldu, 9 bin 463 kişinin tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 227 bin 927'ye yükseldi.

    12 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

    11 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU



    10 OCAK 2021



    9 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU



    8 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

    7 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

    6 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

    5 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

    4 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

    3 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU



    2 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

    1 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU



    31 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

    30 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

    29 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

    28 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    27 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    26 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    25 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    24 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    21 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 13 Ocak yeni tip koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu