Milyonlarca vatandaş koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirleri ne zaman esnetileceği konusunda yapılan son dakika açıklamalarını önemle takip ediyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hakkında yapılan son açıklamalar milyonların gündeminde yer ediniyor. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalacak? Normalleşme süreci ne zaman başlayacak? İşte son açıklamalar ve detaylar...

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizde yer alacak.