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    • 13.01.2021 08:54
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    SON DAKİKA: aşı randevuları üzerinden verilmeye başlandı!

    Son dakika haberine göre, yeni tip aşıları için üzerinden alınacak randevu ile başvurulabilecek. İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

    Koronavirüs aşı randevuları verilmeye başlandı!

    Yeni tip aşı randevuları üzerinden verilmeye başladı. İlk risk grubunda olan vatandaşlar sistem üzerinden bağlı oldukları , tüm kamu, özel ve üniversite hastanalerinden randevu alabilecek.

    Aynı zamanda vatandaşlar aşı için risk grubunda olup olmadığını da sistem üzerinden öğrenebilecek.

    Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek.

    İŞTE ÖNCELİKLİ GRUPLAR
    İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

    Yaşlı ve engelli evlerinde aşı uygulama odası olanlar kendi kurumlarında, olmayanlara da mobil ekipler aşıyı uygulayacak.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Koronavirüs aşı randevuları MHRS üzerinden verilmeye başlandı!