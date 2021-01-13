TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "MMU'nun iki F16 motorundan daha büyük motoru var. Bunun için bol miktarda titanyum kullanıyoruz.

Beş metreye yedi metre bir titanyum parçayı preslemek gerekiyor. Birkaç ülkede bu presten var ama bunu bize preslemezler. Biz üç boyutlu yazıcıyla, vakum altında yapacağız" dedi.