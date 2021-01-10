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    • 10.01.2021 15:58
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    'den 4 saatlik su kesintisi! 'de sular ne zaman gelecek?

    su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri tek tek açıkladı. Vatandaşlar su kesintisini araştırmaya başladı. İSKİ’nin internet sitesinden yaptığı açıklamada , , , G.O.Paşa ve 'de su kesintisi yaşanacak. Sultangazi, Bayrampaşa, Eyüpsultan, G.O.Paşa'da su kesintileri saat 14:00'de son bulurken, Kadıköy'deki kesinti devam edecek. Peki, Kadıköy'de sular ne zaman gelecek?

    İSKİ 10 Ocak Pazar günü İstanbul'da arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşayacak mahalleler ve ilçeleri resmi adresi üzerinden paylaştı.

    Yayımlanan takvime göre, Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelere belirtilen saat aralıklarında su verilemeyecek.

    Kesintilerden etkilenen ilçeler ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisi programını inceliyor.

    GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE 30 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANMIŞTI
    İSKİ geçtiğimiz günlerde Esenyurt ve çevresii etkileyecek 30 saatlik su kesintisi meydana geleceğini açıklamış. Vatandaşlar su tedariği için çeşitli yöntemlere başvurmuştu.

    "3 TIR SU SATTIK, 5 TIR DAHA SİPARİŞ ETTİK"
    Esenyurt Örnek Mahallesi'nde bir su satış bayisi işleten Gencay Papakçı, "Esenyurt'ta satışlar patlama yaptı. Saatimiz 3, 3 TIR sattık 5 TIR da sipariş verdik. Firmadan TIR'lar hareket etti. Bugün sular yetişmiyor. Gece yarısına kadar devam edecek satışlarımız. Gerekirse nöbetçi araç bırakacağız. Bir TIR'da 1296 su geliyor tonajı aşmaması için. Şu saate kadar 3900 – 4000'e yakın bidon su sattık. 1 tane alan 3 tane aldı. 3 tane alan 5 tane aldı. Şu aracımız 1 saat önce 100 bidon yükledi dağıtıma çıktı. Şu anda görüyorsunuz boş bidonları getirdi. Şimdi boşaltıp bir daha çıkacak. Normalde günde 1 servis ancak atardı bu araç, şimdi bu saate kadar 3'üncü servisi" diye konumuştu.
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    Haberler Güncel İSKİ'den 4 saatlik su kesintisi! Kadıköy'de sular ne zaman gelecek?