"3 TIR SU SATTIK, 5 TIR DAHA SİPARİŞ ETTİK"

Esenyurt Örnek Mahallesi'nde bir su satış bayisi işleten Gencay Papakçı, "Esenyurt'ta satışlar patlama yaptı. Saatimiz 3, 3 TIR sattık 5 TIR da sipariş verdik. Firmadan TIR'lar hareket etti. Bugün sular yetişmiyor. Gece yarısına kadar devam edecek satışlarımız. Gerekirse nöbetçi araç bırakacağız. Bir TIR'da 1296 su geliyor tonajı aşmaması için. Şu saate kadar 3900 – 4000'e yakın bidon su sattık. 1 tane alan 3 tane aldı. 3 tane alan 5 tane aldı. Şu aracımız 1 saat önce 100 bidon yükledi dağıtıma çıktı. Şu anda görüyorsunuz boş bidonları getirdi. Şimdi boşaltıp bir daha çıkacak. Normalde günde 1 servis ancak atardı bu araç, şimdi bu saate kadar 3'üncü servisi" diye konumuştu.