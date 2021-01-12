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    • 13.01.2021 04:36
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    CHP'li İBB'den İstanbul'a ikinci ihanet! İBB ve USTDA anlaştı veriler satılıyor

    CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a ihanet etmeye devam ediyor. CHP'li (İBB), (USTDA) ile 1 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında 'de bulunan "Veri merkezi"nin bir benzeri yakasında da kurulacak. İBB ve USTDA 2019 yılında da anlaşmıştı.

    Barış Savaş
    sabah.com.tr
    CHP'li İBB'den İstanbul'a ikinci ihanet!

    CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a ihanet etmeye devam ediyor. CHP'li (İBB), (USTDA) ile 1 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında 'de bulunan "Veri merkezi"nin bir benzeri yakasında da kurulacak. İBB ve USTDA 2019 yılında da anlaşmıştı.

    SANAL ORTAMDA TOPLANDILAR


    Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na; Genel Sekreter , Genel Sekreter Yardımcısı , Bilgi İşlem Daire Başkanı ve Dış İlişkiler Daire Başkanı eşlik etti. ABD heyeti ise Ankara Büyükelçisi , İstanbul Başkonsolosu ve USTDA Direktörü öncülüğünde, toplum 11 kişilik bir heyetle sanal toplantıya katılım sağladı.

    VERİLER ABD'Lİ ŞİRKETE GİDECEK
    İmza öncesinde ilk konuşmaları, sırasıyla USTDA Direktörü Abrajano ve Büyükelçi Satterfield yaptı. Satterfiel ve Abrajano, konuşmalarında, İBB ile yapacakları iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. İmamoğlu da İstanbul'un geleceği açısından çok değerli bir projenin altına imza atmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.



    VERİLER İÇİN 1 MİLYON DOLAR
    Konuşmaların ardından, İBB Başkanı İmamoğlu ve Büyükelçi Satterfield ile USTDA Direktörü Abrajano arasında "" için yaklaşık 1 milyon dolarlık hibe anlaşması imzalandı.

    İBB ve USTDA arasında, daha önce de 22 Eylül 2019'da, İstanbul trafiğini rahatlatmak, toplu taşıma güzergah ağını verimli hale getirmek, ortalama seyahat süresini ve trafik sıkışıklığını azaltmayı amaçlayan ""nde kullanılmak üzere, 5 milyon 117 bin 887 dolarlık hibe anlaşması imzalanmıştı. İmzalanan anlaşma ile İstanbul ve İstanbullun tüm dijital verileri ABD'li şirkete gidecek. Daha önce imzalanan anlaşma ile de akıllı şehir kapsamında kritik ve stratejik öneme sahip ulaşım, çevre, sağlık, enerji, güvenlik ve yönetim gibi alanlarda birçok veri üreten İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin verilerinin Türkiye'de kalması, veri gizliliği ve siber saldırılar gibi konular açısından yurtdışı menşeili bir firma ve ajans ile yapılan işbirliği Türkiye açısından kritik seviyede riskleri de beraberinde getiriyor.

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