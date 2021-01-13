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    • 13.01.2021 15:40
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    Polis tüm giriş çıkışları kapattı! 'da hareketli anlar

    'da Şişli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle 'nda asayiş i gerçekleştirdi. İlçenin tüm giriş ve çıkışları kapatılırken, özel harekat polisleri bölgede kuş uçurtmadı.

    İHA
    Polis tüm giriş çıkışları kapattı! İstanbul'da hareketli anlar

    Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle semtinin giriş ve çıkışlarının kapatarak dev bir asayiş i gerçekleştirdi. Şüpheli görülen araçları durduran polis, vatandaşların üstlerini arayarak GBT'lerini sorguladı. Özel harekat polisleri ise semtte adeta kuş uçurtmadı.

    Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimde, semtin giriş ve çıkışları kapatıldı.



    SEMTİN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KAPATILDI
    Arama noktaları oluşturan polis ekipleri, durdukları araçları didik didik aradı. Vatandaşların üst aramasının yapıldığı denetimde Genel Bilgi Toplama'sı (GBT) da sorgulandı. Polisin otomatik silahlarla nöbet tuttuğu uygulamada konuşlandırılan özel harekat polisleri de kuş uçurtmadı. Denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.

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