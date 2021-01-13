Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de düzenlenen Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscar Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"500 gündür evlat nöbeti tutan cesur anneleri şahsım, eşim ve milletim adına selamlıyorum. Anaları karşısına alan hiçbir yapı ne kadar çirkefleşirse çirkefleşsin başaramaz. Analar evlatları için döktükleri her damla gözyaşında zalimi sarsan, zulmü deviren bir kuvvet vardır. Kandil'deki terör baronları ve siyasi uzantıların Diyarbakır annelerinden korkmalarının temel sebebi budur. Bu toprakların geleceğinde teröre ve şiddete yer yoktur, olmayacaktır. Bu süreçte hepimize, özellikle de siz değerli basın mensupları, sanatçılarımıza büyük sorumluluklar düşüyor.

Teröristle mücadele güvenlik kuvvetlerinin, terörle mücadele ise siyasetle, medyanın görevidir. Bölücü terörün 40 yıldır bitirilememesinde bir dönem yapılan yanlışlar kadar bazı basında terörü meşrulaştırmalar vardır. Kandil'deki teröristlerin reklam ajansına dönüşün kimi medya kuruluşları yaptıkları haberlerle bu masum eylemi itibarsızlaştırmaya çalıştı.

Bu acılı aileleri ziyaret dahi etmeyen siyasiler gördük. Lafa gelince özgürlükleri kimseye bırakmayanlar evlatları kaçırılmış annelere bir kez olsun sahip çıkmadılar. Bu dönemde Batılı medya ve insan hakları kuruluşlarından dayanışma sözü duymadık.

Ülkemizdeki muhalefet partilerinden sözde insan hakları örgütlerine, medyadan yazarlara kadar birçok kesim tam 500 gündür bu meselede üç maymunu oynadı. Diyarbakır anneleri sadece terör örgütünün karanlık yüzünü değil işte bu riyakârlığı da ifşa etti."