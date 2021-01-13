İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIR?

HES Kodu ile ilgili İBB tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "Toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başlıyor! HES kodu ile eşleştirilmemiş istanbulkartlar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak. İstanbulkart'ınızla HES kodunuzu eşleştirin; yolda, durakta kalmayın. HES kodu işlemlerinizi 'https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/' linkinden yapabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz."