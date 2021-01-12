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    • 12.01.2021 22:09
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    Son dakika: , 'in ’da işgâli genişleten son adımına sert tepki gösterdi

    Gelen son dakika gelişmesine göre, Dışişleri Bakanlığı, "’in, ’da 850 konutluk ilave yasa dışı yerleşim yeri inşasına yönelik planları onaylayacağı yönündeki açıklamaları endişeyle karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.

    Türkiye'den, İsrail'e çok sert sözler

    İsrail işgâli genişletirken yüksek sesle tek ses çıkaran ülke Türkiye oldu.

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    Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'e Batı Şeria'da inşa etmeyi planlanan konutlar nedeniyle tepki gösterildi.

    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI UYARDI

    Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle;

    "İsrail'in, Batı Şeria'da 850 konutluk ilave yasadışı yerleşim yeri inşasına yönelik planları onaylayacağı yönündeki açıklamaları endişeyle karşılıyoruz.

    Bu adım İsrail'in, ABD'de yeni yönetimin göreve gelmesinden önce hız vermiş olduğu gayri meşru uygulamalarının son örneğini teşkil etmektedir.

    İsrail'in, sözkonusu yerleşim faaliyetleriyle coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını engellemeye ve iki devletli çözüm ihtimalini ortadan kaldırmaya çalıştığı aşikardır.

    Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere uluslararası hukuku hiçe sayan bu tasarrufları sonlandırması yönünde İsrail'e gereken baskıyı uygulamaya ve bu mütecaviz eylemlere karşı çıkmaya davet ediyoruz."
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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye, İsrail'in Batı Şeria’da işgâli genişleten son adımına sert tepki gösterdi