2013 yılında vefat eden gazeteci Aytunç Altındal'ın yıllar önce söylediği sözler ABD'de yaşanan kaosun ardından A Haber'de tekrar gündeme geldi.

Dünyanın içinde bulunduğu yeni düzen ve ABD-İsrail ekseninde dünyaya özellikle de bölgemize şekil verme hırsı şiddetlenirken Merhum gazeteci Aytunç Altındal'ın 3. Dünya Savaşı yorumu akıllara geldi.

"2021 DE ÇIKARTILIP 2025 DE BİTİRİLECEK"

Altındal yıllar önce "3. Dünya Savaşı ezoterik açıdan ve enigmatik çağ itibariyle, bana göre hipotetik olarak onların belirlediği tarih 2021 de çıkartılıp 2025 de bitirilecek." ifadelerini kullanmış ve içinde bulunduğumuz yılı işaret etmişti.

Altındal'ın sözleri şu şekilde:

Bu 3. Dünya Savaşı'nın çıkma tarihi ezoterik açıdan, enigmatik çağ itibariyle 2021 yılıdır. Bu savaşın çıkması gereken, onların belirlediği tarih budur. Ben bu tarihi kendi komplo teorim olarak söylemiyorum. Onların belirlediği tarihi veriyorum. Bu savaş 2021 -2025 yılları arasında olacaktır. Bu savaş Armagedon ya da Mecidiye Savaşı diye bilinen savaştır. Onun öncesinde çeşitli suikastler, bombalamalar olacaktır. Bu savaş 2025'te bitecektir. Bu yıldan sonra da İslamiyet'in ağırlığının kalmamasını istiyorlar. Sayısal, siyasal üstünlüğü kalmasın diyorlar. Ama öbür tarafta da Katolik Kilisesi kalmasın istiyorlar.