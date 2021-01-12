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    • 12.01.2021 10:22
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    SON DAKİKA: MİT ve SSB'den ortak operasyon: 6 kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından savunma sanayii sektöründe yasa dışı ilişkilere bulaştıkları tespit edilen bir gruba yönelik operasyon gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordine yürütülen operasyonda, SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan SSB görevlilerinin ihale bilgilerini savunma sektöründe faaliyet gösteren yabancı firma yetkililerine aktardıkları tespit edildi.

    DHA
    MİT ve SSB'den ortak operasyon

    (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından savunma sanayii sektöründe yasa dışı ilişkilere bulaştıkları tespit edilen bir gruba yönelik operasyon gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordine yürütülen operasyonda, SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişi gözaltına alındı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından savunma sanayii sektöründe yasadışı ilişkilere bulaştıkları tespit edilen bir gruba yönelik operasyon gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordine yürütülen operasyonda SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişi gözaltına alındı" denildi.

    YABANCI ŞİRKETLERE BİLGİ SIZDIRIYORLARDI
    Gözaltına alınan SSB görevlilerinin ihale bilgilerini savunma sektöründe faaliyet gösteren yabancı firma yetkililerine aktardıkları tespit edildi.

    ÇOK SAYIDA DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ
    Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: MİT ve SSB'den ortak operasyon: 6 kişi gözaltına alındı