Meteoroloji İstanbul ve Ankara'ya kar yağacağını açıkladı. Yapılan 5 günlük hava durumu tahmininde milyonları sevindiren haber verildi. Peki İstanbul ve Ankara'ya ne zaman kar yağacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri.
11 OCAK PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?
11 Ocak pazartesi günü yurdun büyük bir bölümü güneşli olacak. Meteoroji tarafından açıklanan hava tahmin raporunda Marmara ve Karadeniz bölgesinde yağmur görüldü. Yurdun diğer kesimleri ise parçalı bulutlu ve güneşli.
İLK SİNYAL 14 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ
Kar yeniden Türkiye'ye giriş yapıyor. Özellikle Marmara bölgesinin beklediği kar yağışı önce Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'u vuracak. Balkanlar'dan gelecek olan kar yağışı cuma günü de devam edecek.
KAR CUMA GÜNÜ İSTANBUL VE ANKARA'DA OLACAK
Milyonların beklediği kar yağışı 15 Ocak Cuma günü İstanbul ve Ankara'da olacak. İstanbul'a önce yağmurla karışık olarak gelecek olan kar yağışı, devamını da getirecek. İstanbul'da hava sıcaklığının 13 derece olması beklenirken, kar etkisi altında olacak olan Ankara'da ise 3 derece olacak.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EGE: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BATI KARADENİZ: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum, Amasya ve Samsun çevreleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
11 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ BAZI İLLER
İstanbul: 18 derece ve yağmurlu
Ankara: 17 derece ve parçalı bulutlu
İzmir: 22 derece Parçalı bulutlu ve güneşli
Kayseri: 19 derece ve güneşli
Trabzon: 15 derece ve yağmurlu