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    • 10.01.2021 16:51
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    SON DAKİKA: Meteoroloji tarih verdi! O güne dikkat

    sorusu cevap buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve 'ya kar yağışı bekleyen milyonlara müjdeyi verdi. İstanbul ve Ankara'ya bu hafta kar yağacak? Meteoroloji İstanbul'a kar yağışının gerçekleşeceği günü de açıkladı. İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Ankara'ya kar yağacak mı?

    Meteoroloji İstanbul ve Ankara'ya kar yağacağını açıkladı. Yapılan 5 günlük hava durumu tahmininde milyonları sevindiren haber verildi. Peki İstanbul ve Ankara'ya ne zaman kar yağacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri.

    11 OCAK PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?
    11 Ocak pazartesi günü yurdun büyük bir bölümü güneşli olacak. Meteoroji tarafından açıklanan hava tahmin raporunda Marmara ve Karadeniz bölgesinde yağmur görüldü. Yurdun diğer kesimleri ise parçalı bulutlu ve güneşli.

    İLK SİNYAL 14 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ
    Kar yeniden Türkiye'ye giriş yapıyor. Özellikle Marmara bölgesinin beklediği kar yağışı önce Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'u vuracak. Balkanlar'dan gelecek olan kar yağışı cuma günü de devam edecek.

    KAR CUMA GÜNÜ İSTANBUL VE ANKARA'DA OLACAK
    Milyonların beklediği kar yağışı 15 Ocak Cuma günü İstanbul ve Ankara'da olacak. İstanbul'a önce yağmurla karışık olarak gelecek olan kar yağışı, devamını da getirecek. İstanbul'da hava sıcaklığının 13 derece olması beklenirken, kar etkisi altında olacak olan Ankara'da ise 3 derece olacak.

    BÖLGELERDE HAVA
    MARMARA: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    EGE: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    İÇ ANADOLU: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    BATI KARADENİZ: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum, Amasya ve Samsun çevreleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    11 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ BAZI İLLER
    İstanbul: 18 derece ve yağmurlu

    Ankara: 17 derece ve parçalı bulutlu

    İzmir: 22 derece Parçalı bulutlu ve güneşli

    Kayseri: 19 derece ve güneşli

    Trabzon: 15 derece ve yağmurlu

    Kars: -1 derece ve kar yağışlı
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji tarih verdi! O güne dikkat