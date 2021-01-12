Nipah virüsü nedir? Nipah virüsü belirtileri nelerdir? Nipah virüsü ölümcül mü?

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Wuhan'daki yeni tip koronavirüs örneklerini ilk inceleyenlerden biri olan Taylandlı virolog Supaporn Wacharapluesadee, Bangkok'taki Thai Kızılhaçı Gelişen Bulaşıcı Hastalık-Sağlık Bilimleri Merkezini yönetiyor. Son 10 yıldır ise hayvanlardan insanlara sıçrayabilen hastalıkları tespit etmek ve durdurmak için dünya çapındaki Predict projesinde yer alıyor. Ancak, dünya koronavirüs ile boğuşurken bile, Wacharapluesadee şimdiden bir sonraki salgının peşinde.Binlerce yarasayı incelediği kariyeri boyunca, Wacharapluesadee ve meslektaşları birçok yeni koronavirüs türü keşfetti. Ancak, bilim insanı bunlar arasında kendisini en çok endişelendirenin Nipah virüsü olduğunu açıkladı.

Meyve yarasalarının Nipah virüsünün doğal konağı olduğunu belirten Wacharapluesadee, "Nipah virüsünün tedavisi yok ve yüksek ölüm oranına neden oluyor. Salgının nerede meydana geldiğine bağlı olarak ölüm oranı yüzde 40 ile yüzde 75 arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.Wacharapluesadee, şu anda dünyada yaklaşık 700 insanın Nipah virüse yakalandığının tahmin edildiğini ve enfekte olanların yüzde 50 ile 75'inin öldüğünü açıkladı.