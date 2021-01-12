Rıza formu nedir? Aşı olma formu nedir? Zorunlu mu?

RIZA FORMU NEDİR?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre açık rıza, kanunda "belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza" şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre açık rızanın üç unsuru vardır:Belirli bir konuya ilişkin olmasıBilgilendirilmeye dayanmasıÖzgür iradeyle açıklanmasıKanunun bu tanımı, gerekçede de atıfta bulunulan Avrupa Birliği Direktifi'nin "rıza" tanımına karşılık gelmektedir. Bu doğrultuda Madde 29 Çalışma Grubu'nun 15/2011 sayılı görüşünden özetle aşağıdaki açıklamalar kaleme alınmıştır.

Geçerli olması için rızanın belirli bir konuya ilişkin olması gerekir. Bunun anlamı "Verilerimin işlenmesini kabul ediyorum." şeklinde açık uçlu bir rızanın tek başına Kanun bağlamında "açık rıza" kabul edilmeyeceğidir. Rızanın, başta hangi verilerin ne amaçlarla işleneceği olmak üzere işlemenin farklı noktaları açısından da verilmiş olması gerekir. Burada önemli olan tarafların karşılıklı makul beklentileri olacaktır. Anlaşılacağı üzere rızanın belirli bir konuya ilişkin olması, mahiyeti gereği bilgilendirilmeye dayanmasına da bağlıdır.