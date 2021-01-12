Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.01.2021 14:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.01.2021 14:10
    ABONE OL

    SON DAKİKA: FETÖ'nün 'güncel kadın' yapılanmasına merkezli 3 ilde operasyon: 16 gözaltı

    Son dakika haberine göre, merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ'nün 'güncel kadın' yapılanmasına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    DHA
    FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon

    merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ'nün 'güncel kadın' yapılanmasına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

    'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, operasyon yaptı.





    2'Sİ ERKEK 16 ŞÜPHELİ YAKALANDI
    Örgütün 'güncel kadın' yapılanmasında oldukları belirlenen 16 şüphelinin, Bursa, ve 'daki adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda aralarında sohbet imamı, bölge temsilcisi, öğrenci sorumlusu, ev ablası ile '' kullanıcılarının da olduğu 2'si erkek 16 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: FETÖ'nün 'güncel kadın' yapılanmasına Bursa merkezli 3 ilde operasyon: 16 gözaltı