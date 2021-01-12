Ruberu talimatı nedir? Ruberu ne demek? Ruberu nedir?

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA!

Dünyanın en yaygın kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, bu sabah Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Kullanıcıların gizliliğine önem verildiğinin altını çizen WhatsApp, hiçbir şekilde özel yazışmaların ve konuşmaların dinlenmediğini, kaydedilmediğini belirtti.

"Bazı söylentileri incelemek ve özel mesajlarınızı uçtan uca şifrelemeyle korumaya devam ettiğimizden yüzde 100 emin olmak istiyoruz." açıklamasında bulunan WhatsApp, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada kullanıcıların iletişimlerini kesinlikle görmediğini kaydetti. Bir tablo da paylaşan şirket, şu satırlara yer verdi:

- WhatsApp ve Facebook, özel mesajlarınızı hiçbir şekilde göremez ve sesli konuşmalarınızı dinleyemez.

- WhatsApp hiçbir şekilde mesajlaşmaların veya konuşmaların kaydını tutmaz.

- WhatsApp ve Facebook, paylaştığınız lokasyonu göremez.

- WhatsApp, kişi rehberinizdeki hiçkimseyi Facebook ile paylaşmaz.

- WhatsApp grupları gizlidir.

- Paylaştığınız mesajları sonradan yok olacak şekilde de yollayabilirsiniz.

- Kendi WhatsApp verilerinizi indirebilirsiniz.