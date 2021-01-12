"AŞI UYGULAMA POLİKLİNİKLERİNİ HASTANE İÇERİSİNDE AYIRDIK"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Acil Kliniği İdari Sorumlusu ve Ortopedi ve Nöroloji Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mücahit Kapçı yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla hastanelerindeki aşı uygulama hazırlıklarına çok önceden başladıklarını, bu kapsamda poliklinikleri belirlediklerini, hastanenin uygun yerlerinde personel ve altyapı planlamasını yaptıklarını anlattı.

Doç. Dr. Kapçı, hastaneleri 1000 yataklı olduğu için en az 25 poliklinik açılması istendiğini ancak kendilerinin 50 polikliniği aşı için hazırladıklarını, ihtiyaç olursa 50'nin üzerinde de planlama yaptıklarını dile getirdi.

Hastanenin 6 kule 3 ana bloktan oluştuğuna değinen Kapçı, her blokun altında uygun alanlarda aşı poliklinik alanlarını oluşturduklarını belirterek, aşı uygulama odalarının hazırlanmasında dikkat edilen noktalara ilişkin şunları söyledi: