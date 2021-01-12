Türk Silah Kuvvetleri bünyesinde rütbeli olarak görev yapmak isteyen yüz binlerce vatandaş 2021 yılının ilk günlerinden itibaren Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak personel alımı duyurularına odaklandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirli tarihlerde arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevlendirmek üzere alımlar yapılıyor. Peki, MSB astsubay ve subay alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
MSB ASTSUBAY VE SUBAY ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından astsubay ve subay alımına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimizin içerisinde yer alacaktır.
MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Millî Savunma Üniversitesine (öğretmen sınıfı için müracaat edecek adaylar, idarenin ihtiyacına ve kontenjanlarına göre Millî Savunma Üniversitesi kadrolarında görevlendirilebilecektir) muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, Temin Klavuzlarında gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel temin edilmektedir. Başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek adaylardan;
1. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
a. Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar,
b. Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar,
c. Uzmanlık eğitimini tamamlamış tabiplerden 35 yaşından büyük olmayanlar,
2. Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların Temin Kılavuzunda gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmamaktadır),
3. Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın, Temin Kılavuzunda gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar,
4. Son iki yılın Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSSP3 Lisans Puanı 60 ve üzeri olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınmaktadır),
5. Kılavuzda belirtilen bazı sınıflara müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından belirlenen baraj seviyesi veya üstünde puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla söz konusu sınıflara müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacak,
6. Yabancı Dil Öğretmenliklerine müracaat edecek adaylar için; son iki yıl içerisinde yapılan KPSSP3'den en az 60 alanlar ve ilave olarak, başvuru kılavuzunda yabancı dil sınavlarından belirtilen asgari notu almış olanlar,
7. İngilizce Öğretmenliği için son iki yıl içerisinde yapılan KPSSP3'den en az 60 alanlar (ayrıca KPSSP121 Lisans puanı en az 70 olanlar), Beden Eğitimi Öğretmenliği için KPSSP3'den en az 60 alanlar (ayrıca KPSSP10 Lisans puanı en az 60 olanlar), Almanca Öğretmenliği KPSSP3'den en az 60 alanlar (ayrıca KPSSP120 Lisans puanı en az 70 olanlar),
8. Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
9. Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay erbaş ve erler,
10. Askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında 'yedek subay olamaz' kararı olanlar başvuramazlar.),
11. Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler başvurabilecektir.
ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER NELERDİR?
Genel Başvuru Şartları:
1. Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14'üncü ve 14/A maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,
a. Türk vatandaşı olmak,
b. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
c. Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
ç. Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
d. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
e. Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
f. Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak.
2. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
3. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,.
4. 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik'teki diğer şartlara sahip olmak.
Öğrenim İle İlgili Şartlar:
1. En az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokul bölümlerinden mezun olmuş olmak,
2. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği veya yurt içi en az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokulların programları ile aynı müfredata sahip olduğu, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış belge sahibi olmak,
3. Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek
Yaş İle İlgili Şartlar:
Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
a. Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar,
b. Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar,
c. Uzmanlık eğitimini tamamlamış tabiplerden 35 yaşından büyük olmayanlar,
MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, kılavuzda gösterilen kontenjan ve kaynak okullarına göre (Kaynak okullar listesinde yer alan programlar ile aynı müfredata sahip olan ve YÖK tarafından denkliği onaylanan diğer Fakülte/Yüksekokul bölümleri mezunları da ilgili sınıf kontenjanı için başvurabileceklerdir.) mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek ve kadın adaylardan;
1. Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından "KPSSP93 Ön Lisans/ KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)" en az 60 ve üzerinde olanlar,
2. Kılavuzda belirtilen sınıflara müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından en az belirlenen baraj puanı ve üzerinde alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla söz konusu sınıflara müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacaktır
3. En az iki yıl ve daha fazla süreli yüksekokul/fakülte bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
4. Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında "yedek subay/yedek astsubay olamaz" kararı olanlar başvuramazlar.),
5. Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az iki yıl ve daha fazla süreli yüksekokul/fakülte bitirenler başvurabileceklerdir.
ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER NELERDİR?
Genel Başvuru Şartları:
1. Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun 68'inci maddesi ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımak. Bunlar:
a. Türk vatandaşı olmak,
b. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
c. Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
ç. Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
d. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında olumlu sonuç almak,
e. Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
f. Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,
g. Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,
ğ. Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,
h. Hakkında yedek subay/yedek astsubay olamaz kararı bulunmamak.
2. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
3. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
4. 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesindeki diğer şartlara sahip olmak.