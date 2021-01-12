Türk Silah Kuvvetleri bünyesinde rütbeli olarak görev yapmak isteyen yüz binlerce vatandaş 2021 yılının ilk günlerinden itibaren Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak personel alımı duyurularına odaklandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirli tarihlerde arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevlendirmek üzere alımlar yapılıyor. Peki, MSB astsubay ve subay alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

MSB ASTSUBAY VE SUBAY ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından astsubay ve subay alımına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimizin içerisinde yer alacaktır.