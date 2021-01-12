Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Gün yüzü göremeyecekler! davasında karar çıktı

    davasında karar çıktı. Elebaşı , bireysel suçlardan bin 67 yıl, diğer 13 sanıkla birlikte ise 9 bin 803 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

    Gün yüzü göremeyecekler

    İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve grubuna yönelik 78'i tutuklu 236 sanık hakkında karar verildi. Örgüt ele başı Adnan , bireysel suçlardan bin 67 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında Oktar'ın da bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanık ise 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezası aldı.

    Tutuksuz sanıklar da duruşmada 'mizle onunla ilgili bütün kararları kabul ediyoruz' diye ifade verdi. Oktar'a eziyet etme, örgüt kurma amacıyla yönetme, casusluk, 'ye üye olmamakla birlikte yardımda bulunma, nitelikle cinsel saldırı gibi birçok suçtan ceza kesildi.



    SİLAH ZORUYLA TECAVÜZ
    Oktar'ın, aldığı ceza ile silah tehdidiyle 20 kadına cinsel saldırıda bulunduğu kesinleşti.


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Gün yüzü göremeyecekler! Adnan Oktar Örgütü davasında karar çıktı