İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Adnan Oktar ve grubuna yönelik 78'i tutuklu 236 sanık hakkında karar verildi. Örgüt ele başı Adnan Oktar, bireysel suçlardan bin 67 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında Oktar'ın da bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanık ise 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezası aldı.
Tutuksuz sanıklar da duruşmada 'Adnan abimizle onunla ilgili bütün kararları kabul ediyoruz' diye ifade verdi. Oktar'a eziyet etme, örgüt kurma amacıyla yönetme, casusluk, FETÖ'ye üye olmamakla birlikte yardımda bulunma, nitelikle cinsel saldırı gibi birçok suçtan ceza kesildi.
SİLAH ZORUYLA TECAVÜZ
Oktar'ın, aldığı ceza ile silah tehdidiyle 20 kadına cinsel saldırıda bulunduğu kesinleşti.