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    • 12.01.2021 01:40
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    Girdiği tüm seçimleri kaybeden Genel Başkanı : ler gereksiz

    Girdiği tüm seçimleri kaybeden Genel Başkanı 'ndan ilginç bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu lerin gereksiz olduğunu savundu. Katıldığı bir programda konuşan Kılıçdaroğlu "Mitinge partililer geliyor, slogan atıyor evlere dağılıyoruz. Seçimde de beklediğimiz sonuç olmuyor" ifadelerini kullandı. Bu sözler CHP’nin halktan kopuk olduğunun itirafı niteliğindeydi...

    Girdiği tüm seçimleri kaybeden Genel Başkanı 'ndan ilginç bir çıkış geldi.

    SEÇİMLERİN GEREKSİZ OLDUĞUNU SAVUNDU
    Sık sık "CHP halktan giderek uzaklaşıyor" eleştirileri ile karşı karşıya kalan ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu lerin gereksiz olduğunu savundu.

    Katıldığı bir programda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu "Mitinge partililer geliyor, slogan atıyor evlere dağılıyoruz. Seçimde de beklediğimiz sonuç olmuyor" ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu'nun sözleri CHP'nin halktan kopuk olduğunun itirafı gibiydi.

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    Haberler Güncel Girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Mitingler gereksiz