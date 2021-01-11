Girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilginç bir çıkış geldi.

SEÇİMLERİN GEREKSİZ OLDUĞUNU SAVUNDU

Sık sık "CHP halktan giderek uzaklaşıyor" eleştirileri ile karşı karşıya kalan ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu mitinglerin gereksiz olduğunu savundu.

Katıldığı bir programda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu "Mitinge partililer geliyor, slogan atıyor evlere dağılıyoruz. Seçimde de beklediğimiz sonuç olmuyor" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri CHP'nin halktan kopuk olduğunun itirafı gibiydi.