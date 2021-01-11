Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kemaloğlu ile ilgili davanın ikinci duruşması öncesinde yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na Kemaloğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için bir yazı gönderdi. Yazıda, sanık Kemaloğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenerek 28 Ocak'ta görülecek duruşmaya rapor gönderilmesi talep edildi. Muğla Kapalı Cezaevi'nden İstanbul'a sevk edilen Kemaloğlu, Adli Tıp'ta muayeneye alındı.