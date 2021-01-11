Vak'a sayılarında çok hızlı bir artış oldu. Eylül'ün 5'ine kadar bu artış devam etti. Eylül'ün başında vak'a sayımız 700 civarındaydı, çok yüksek bir rakamdı. Hamdolsun il nüfusuna baktığımızda ve çevre illere baktığımızda iyi bir süreç yönettik. Akabinde Eylül'ün başından sonra düşmeye başladı. Ekimde düşmeye başladı. 15 Ekim'den sonra tekrar artmaya başladı. Kasım'da zirve yaptı. Hamdolsun Aralık'ta da ciddi manada azaldı. Şuan ki rakamlar Haziran'da ki rakamlara kadar yaklaştı diyebilirim. Şuan ki toplam pozitif ve hasta sayımız, geçmiş dönemde ki 1 günlükten daha az. Bunu söylerken tedirgin söylüyoruz. Sebebi, vatandaşlar rehavete kapılmasın. Korona virüsle mücadelede gerçekten iyi bir sınav verdiğimizi söyleyebilirim" dedi.