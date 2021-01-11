Papa tutuklandı mı? Vatikan son durum nedir? Papa Francis kimdir, kaç yaşında?

PAPA TUTUKLANDI MI?

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PAPA FRANCIS KİMDİR?

Babası José Mario Francisco Bergoglio, İtalya'nın Piyemonte bölgesindeki Asti yakınlarındaki Portacomaro'dan Arjantin'e göç etmiş, orada 12. Aralık 1935'te Buenos Aires doğumlu ve İtalyan kökenli olan Regina Maria Sivori ile evlendi. Jorge Mario Bergoglio'nun Alberto Horacio, Oscar Adrian, Marta Regina ve Maria Elena adında dört kardeşi vardır. Babası, Arjantin Demiryolları'nda iş bulmuştu. Kendisinin hâlâ Portacomaro'nun lehçesine hâkim olduğu söylenmektedir. Franciscus'un Arjantin'in resmî dili İspanyolcanın ve ana dili İtalyancanın yanında hatasız Almanca konuşur. İngilizceye, Fransızca ve muhtemelen Portekizceye hâkimdir. Üniversite tahsili sırasında bunların yanında Latince ve Eski Yunanca öğrenmiştir.

Papanın hem Arjantin, hem de İtalyan tâbiyeti vardır. Bunun yanında kardinal olmasıyla Vatikan tâbiyetini de almıştır.

266. Papa seçilen Arjantinli Jorge Mario Bergoglio'nun Katolik Kilisesi'ndeki kariyeri,12 Şubat 2001'de 2. Jean Paul'ün kendisini kardinal yapmasıyla başladı. Aynı 2. Jean Paul, onu 1998'de Buenos Aires Başpsikoposluğu'na getirmişti. Bu hızlı yükselişin arkasında ise çok sade bir özel hayat var.