Papa tutuklandı mı? Vatikan son durum nedir? Papa Francis kimdir, kaç yaşında?

Papa tutuklandı mı? Papa Francis tutuklandı iddiası sosyal medyayı sarstı. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis hakkında çocuk pornosu ve dolandırıcılık iddiaları sosyal medya gündemine oturdu. Çeşitli kaynaklarda Papa'nın tutuklandığına yönelik iddialar yer alırken haberin gerçek olup olmadığı araştırılıyor.
İDDİALAR NELER?
Papa Francis'in cumartesi günü Vatikan'da üst düzey görevlilerle birlikte gözaltına alındığı söyleniyor. Bu iddianın dayanağı ise Vatikan'da elektriklerin kesilmesi. Papa hakkındaki bir diğer iddia ise koronavirüse yakalandığı ve öldüğü yönünde.
Dün Papanın 2015 yılında kişisel doktoru seçtiği 78 yaşındaki doktoru Fabrizio Soccorsi Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirmişti.
İddiaya göre cumartesi günü askeri memurlar, İtalyan polisi ve Cinsel Suçlar Birimi papanın Vatikan'daki evine gittiler. Tutuklamayı yapmak için, polis ve askeri ajanlar Vatikan'ın önce elektriğini kesip kameralarını devre dışı bıraktı. Ardından da Papa Francis ile birlikte üst düzey Vatikan yetkilileri tutuklandı.
Yabancı kaynaklarda yer alan habere göre Papa Francis'e yöneltilen iddialar arasında çocuk pornosu bulundurma suçu da bulunuyor. Cumartesi günü tutuklandığı söylenen Papa Francis, çocuk pornografisi bulundurma, insan kaçakçılığı, ensest, uyuşturucu teçhizatı bulundurma ve ağır suç dolandırıcılığı da dahil olmak üzere 80 suçla itham ediliyor.
Papa'nın tutuklandığına yönelik iddiayı gündeme getirenlerden biri de Abd'li Hukukçu ve siyaset yorumcusu Angela Stanton King oldu. Sosyal medya hesabından Papa'nın tutuklandığını iddia etmesi, söylentinin daha da büyümesine yol açtı.
PAPA TUTUKLANDI MI?
Sosyal medyada yer alan haberler iddialara dayandırılıyor, bu haberler resmi kaynaklar tarafından doğrulanmış değil. Dolayısıyla Papa'nın tutuklandığı yönündeki haberler şu anda gerçekliği yansıtmıyor.
PAPA FRANCIS KİMDİR?
Babası José Mario Francisco Bergoglio, İtalya'nın Piyemonte bölgesindeki Asti yakınlarındaki Portacomaro'dan Arjantin'e göç etmiş, orada 12. Aralık 1935'te Buenos Aires doğumlu ve İtalyan kökenli olan Regina Maria Sivori ile evlendi. Jorge Mario Bergoglio'nun Alberto Horacio, Oscar Adrian, Marta Regina ve Maria Elena adında dört kardeşi vardır. Babası, Arjantin Demiryolları'nda iş bulmuştu. Kendisinin hâlâ Portacomaro'nun lehçesine hâkim olduğu söylenmektedir. Franciscus'un Arjantin'in resmî dili İspanyolcanın ve ana dili İtalyancanın yanında hatasız Almanca konuşur. İngilizceye, Fransızca ve muhtemelen Portekizceye hâkimdir. Üniversite tahsili sırasında bunların yanında Latince ve Eski Yunanca öğrenmiştir.
Papanın hem Arjantin, hem de İtalyan tâbiyeti vardır. Bunun yanında kardinal olmasıyla Vatikan tâbiyetini de almıştır.
266. Papa seçilen Arjantinli Jorge Mario Bergoglio'nun Katolik Kilisesi'ndeki kariyeri,12 Şubat 2001'de 2. Jean Paul'ün kendisini kardinal yapmasıyla başladı. Aynı 2. Jean Paul, onu 1998'de Buenos Aires Başpsikoposluğu'na getirmişti. Bu hızlı yükselişin arkasında ise çok sade bir özel hayat var.
Son papalık seçimlerinde ne favori adaylar ne de şans tanınmayanlar arasında olan Bergoglio, 16. Benedikt'in seçildiği 2005'teki seçimlerde sandıktan ikinci isim olarak çıkmıştı.
Gençliğinden beri sağlığı yerinde olmayan Papa Francis, 20 yaşından beri yarım bir akciğerle yaşıyor. Göçmen bir İtalyan ailenin çocuğu olarak Buenos Aires'te doğan Bergoglio, 21 yaşında 'İsa Kumpanyası' adlı oluşuma katıldı.
Lisans diploması felsefe üzerine olan yeni papanın Cizvit olması ise kilisede bir devrim olarak nitelendiriliyor. Aslında bu tarikat, Katolik Kilisesi'nin en fazla nüfusa sahip üç kolundan birini oluşturuyor. 1969 yılında papaz olan Bergoglio, 1973 ile 1979 yılları arasında Arjantinli Cizvitler'in milli temsilcisi olarak görev aldı.
Bergoglio, Arjantin'deki 1976 darbesine gizli destek vermek ve iki papazın işkence edilip, öldürülmesinde rol almakla suçlanıyor. Yeni Papa'nın kiliseye sığınma talebini reddettiği iki rahip, cunta tarafından gözaltına alındıktan beş ay sonra hayatını kaybetmişti. Bergoglio ise bu iddiaları hep reddetti.
Yeni Papa, her iki Başkan Kirchner ile arasının açık olmasıyla biliniyor. 2010 yılında, Cristina Kirchner döneminde, senatonun Katolik Kilisesi'nin karşı çıkmasına rağmen eşcinsel evliliğe onay vermesiyle bu tansiyon zirveye çıktı.