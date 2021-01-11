Atama takvimi açıklanıyor: Ziya Selçuk'tan 2021 öğretmen ataması açıklaması

"SONRA BRANŞ DAĞILIMINI AÇIKLAYACAĞIZ"

Öğretmen atama dağılımının ihtiyaçlara göre belirlendiğini söyleyen Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatistiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi.

Öğretmen atamalarıyla ilgili sürecin nasıl yürütüldüğünü TRT Kürdi'den Emine Kaplan'a anlatan Bakan Selçuk Selçuk şu sözlere yer verdi: