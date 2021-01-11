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    • 11.01.2021 19:46
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    Başkanı küçük çocuğa anlatır gibi 'na seslendi: Her kurumu itibarsızlaşmaya kalkarsak...

    Başkanı , Genel Başkanı ’nun büyük tepki çeken “” sözlerine yanıt verdi. Şentop, “sözde” kelimesinin gerçekte olmayan şeyler için kullanıldığını hatırlattı ve “Cumhurbaşkanının ’da bir çerçevesi var. Seçim yapılmış; hepimizin seçildiği bir seçim… Her kurumu itibarsızlaşmaya kalkarsak devlet diye bir şey kalmaz. Bu zararı bütün milletimize yapmış oluruz” ifadelerini kullandı.

    Sabah
    Şentop küçük çocuğa anlatır gibi Kılıçdaroğlu'na seslendi

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "sözde" kelimesinin gerçekte olmayan şeyler için kullanıldığını vurgulayarak "Cumhurbaşkanının Anayasa'da bir çerçevesi var. Seçim yapılmış; hepimizin seçildiği bir seçim… Her kurumu itibarsızlaşmaya kalkarsak devlet diye bir şey kalmaz. Bu zararı bütün milletimize yapmış oluruz" dedi.

    WhatsApp'ın verileri paylaşma girişimi için de "Herhalde önümüzdeki dönem dijital darbeler olacak" değerlendirmesi yaptı.

    Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine paralel olarak İçtüzük'te de değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, HDP'nin kapatılması çağrısına ilişkin konumu nedeniyle yorum yapmaktan kaçınıp "Partilerin nasıl kapatılacağı Anayasa'da var" demekle yetindi.

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