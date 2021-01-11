TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "sözde" kelimesinin gerçekte olmayan şeyler için kullanıldığını vurgulayarak "Cumhurbaşkanının Anayasa'da bir çerçevesi var. Seçim yapılmış; hepimizin seçildiği bir seçim… Her kurumu itibarsızlaşmaya kalkarsak devlet diye bir şey kalmaz. Bu zararı bütün milletimize yapmış oluruz" dedi.