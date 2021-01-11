TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "sözde" kelimesinin gerçekte olmayan şeyler için kullanıldığını vurgulayarak "Cumhurbaşkanının Anayasa'da bir çerçevesi var. Seçim yapılmış; hepimizin seçildiği bir seçim… Her kurumu itibarsızlaşmaya kalkarsak devlet diye bir şey kalmaz. Bu zararı bütün milletimize yapmış oluruz" dedi.
Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine paralel olarak İçtüzük'te de değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, HDP'nin kapatılması çağrısına ilişkin konumu nedeniyle yorum yapmaktan kaçınıp "Partilerin nasıl kapatılacağı Anayasa'da var" demekle yetindi.