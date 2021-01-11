Konu sadece Whatsapp ile sınırlı da değil. Şirketlerin çatı kuruluşu Facebook olduğu için Instagram da aynı şartların olduğu belirtildi.

Ayrıca bir WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken yeni koşulların AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığı belirtildi.

ZORBALIĞA DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

WhatsApp, insanların gizliliğini korumaya önem verdiklerini ve gizlilik politikalarını kullanıcıları ile paylaştıklarını belirterek, uygulamayı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların, yeni hizmet şartlarını 8 Şubat'a kadar kabul etmeleri gerektiğini ifade etti.