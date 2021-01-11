İstanbul kar ne zaman yağacak? İstanbul için tarih verildi! Kar ne zaman geliyor?

AKOM'DAN UYARI!

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerine yağış bırakan alçak basınç hava sisteminin yarın etkisini artırması beklenirken, çarşambadan itibaren mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji ve AKOM'un verilerine göre, Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk havanın İstanbul'a yılın ilk kar yağışını getirmesi bekleniyor.

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerinde Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemleri etkili oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM verilerine göre, güneyin ılık ve nemli havasını bölgemize taşıyan sistemler nedeni ile geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yağışlara benzer şekilde bu hafta da il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.