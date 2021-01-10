Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
2021'in ilk kabine toplantısında, Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.
BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, vaka sayılarındaki seyir ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar uygulanmaya devam edileceği gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.
İthal aşıya ilişkin inceleme süreci, aşılama yöntemi ile uygulamanın nasıl yürütüleceği ve aşı takibi gibi konuların toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor. Toplantıda, yerli aşı çalışmalarının da masaya yatırılarak, gelinen aşamanın değerlendirileceği tahmin ediliyor.
Görüşülecek konular arasında ayrıca güvenlik ve dış politikaya ilişkin son gelişmelerin bulunması bekleniyor.
DETAYLARI CANLI YAYINDA PAYLAŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin gündemie ilişkin A Haber muhabiri Ece Altuğ da canlı yayında açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalar;
TEDBİRLERİN 6'NCI HAFTASI
Gündemin en önemli maddesinin koronavirüsle mücadele olduğunu söyleyebiliriz. Alınan tedbirlerin artık 6'ncı haftasındayız dolayısıyla bu tedbirlerin etkisi ne oldu sonuçları ne oldu, bunun genel bir değerlendirilmesi yapılacağını söyleyebiliriz
KISITLAMALAR HAFİFLETİLECEK Mİ?
Merak edilen şu kısıtlamalar hafifletilecek mi dolayısıyla buna yönelik bir karar gelecek mi? Bunu bekliyoruz açıkçası. Ki Bilim Kurulunun tavsiye kararlarını da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu toplantıda aktaracak. Perşembe günü alınan tavsiye kararları kabine üyeleriyle paylaşılacak. Eğer tedbirlerin yeterince sonuç verdiği düşünülürse o zaman kısıtlamaların hafifletilmesi gündeme gelebilir.
KABİNE TOPLANTISINDA GÜNDEM: AŞI
Bunun dışında aşılama çalışmaları gündemde. Çin'den gelen aşılar için analiz süreci devam ediyor ama artık sona yaklaşıldı. Birkaç gün içerisinde çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Uygun bulunması halinde acil kullanım onayı verilecek. Ondan sonra yeni bir süreç başlayacak. Bir yandan hastanelerde aşı odalarına yönelik çalışmalar var diğer yandan aşıların 81 ile nakledilmesi konusu var. Buna ilişkin planın masaya yatırılmasını bekliyoruz.
YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI
Yerli aşı çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Nisan ayında artık yerli aşı çalışmalarından birinin tamamlanması hedefleniyor. Dolayısıyla yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum bu toplantıda ele alınacaktır.
OKULLARIN DURUMU GÖZDEN GEÇİRİLECEK
Yine okulların durumu da gündemde olacak ki en son kabine toplantısında okullarda yüz yüze eğitim 15 Şubat'a kadar ertelenmişti. Dolayısıyla takvimde bir değişiklik olacak mı, 15 Şubat'ta öğrenciler ders başı yapabilecekler mi kademeli de olsa işte bu konunun da ele alınacağını söyleyebiliriz.
DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER DE MASADA OLACAK
Dış gelişmeler de masada olacak. Hem Yunanistan ile yaşanan Doğu Akdeniz'deki gerginlik, Azerbaycan'daki son durum, Suriye, Irak ve Libya'daki gelişmelerin de ele alınmasını bekliyoruz. Ardından da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabineye ilişkin gündeme ilişkin bir açıklama yapmasını bekliyoruz.