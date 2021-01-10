KISITLAMALAR HAFİFLETİLECEK Mİ?

Merak edilen şu kısıtlamalar hafifletilecek mi dolayısıyla buna yönelik bir karar gelecek mi? Bunu bekliyoruz açıkçası. Ki Bilim Kurulunun tavsiye kararlarını da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu toplantıda aktaracak. Perşembe günü alınan tavsiye kararları kabine üyeleriyle paylaşılacak. Eğer tedbirlerin yeterince sonuç verdiği düşünülürse o zaman kısıtlamaların hafifletilmesi gündeme gelebilir.

KABİNE TOPLANTISINDA GÜNDEM: AŞI

Bunun dışında aşılama çalışmaları gündemde. Çin'den gelen aşılar için analiz süreci devam ediyor ama artık sona yaklaşıldı. Birkaç gün içerisinde çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Uygun bulunması halinde acil kullanım onayı verilecek. Ondan sonra yeni bir süreç başlayacak. Bir yandan hastanelerde aşı odalarına yönelik çalışmalar var diğer yandan aşıların 81 ile nakledilmesi konusu var. Buna ilişkin planın masaya yatırılmasını bekliyoruz.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI

Yerli aşı çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Nisan ayında artık yerli aşı çalışmalarından birinin tamamlanması hedefleniyor. Dolayısıyla yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum bu toplantıda ele alınacaktır.