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    Son dakika: 11 Ocak 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

    , 11 Ocak 2021 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu duyurdu. Son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 783 oldu, 10 bin 301 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi.



    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız" açıklamasında bulundu.



    10 OCAK 2021



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    4 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

    3 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU



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    18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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    15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 11 Ocak 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu