Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.01.2021 12:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.01.2021 13:06
    ABONE OL

    SON DAKİKA: e-Devlet abonelik iptali nasıl yapılır? 2,5 ayda 115 bin 286 kişi aboneliğini iptal ettirdi

    Son dakika haberi: Abone sayısı 200 binden fazla olan elektronik haberleşme işletmecilerinin sabit veya mobil telefon, internet ve hizmetlerine ilişkin  üzerinden iptal başvurusu için 26 Ekim 2020'de başlayan uygulamadan bugüne kadar 115 bin 286 abone yararlandı.

    AA
    e-Devlet'ten başvuruluyor! 2,5 ayda 115 bin kişi başvurdu

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ilişkin aboneliklerin iptali 26 Ekim 2020'den itibaren e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilmeye başlandı.

    115 BİN 286 KİŞİ BAŞVURDU

    Uygulama kapsamında bugüne kadar 115 bin 286 abone, fesih işlemi için e-Devlet Kapısı üzerinden başvuruda bulundu.

    ÜCRETLENDİRME 24 SAAT İÇİNDE DURDURULUYOR

    e-Devlet Kapısı'ndan gerçekleştirilen fesih başvurusunun ardından, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durduruluyor.

    Böylece, sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneleri, aboneliğini iptal ettirmek istediğinde, bayilere gitmek, hizmet aldığı işletmeciye yazılı dilekçeyle başvurmak, faks çekmek gibi işlemlerle uğraşmadan "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden başvurusunu yapabiliyor.

    KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE BÜYÜK AVANTAJ

    Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde dilekçe vermek amacıyla hizmet sağlayıcıların bayilerine gitme zorunluluğu, vatandaşların sorun yaşamasına sebep oluyordu.

    Yeni uygulama sayesinde aboneler, iptal taleplerini e-Devlet'ten insan teması olmadan yapabiliyor.

    İşletmeciler, abonelerin nakil, devir, hat dondurma gibi talepleri mevcutken e-Devlet Kapısı üzerinden fesih başvurusu gelmesi halinde bu başvuruyu yerine getirmekle de yükümlü oldu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: e-Devlet abonelik iptali nasıl yapılır? 2,5 ayda 115 bin 286 kişi aboneliğini iptal ettirdi