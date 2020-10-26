E-Devlet abonelik iptali nasıl yapılır? E-Devlet abonelik iptal işleminin nasıl yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, Digiturk, D-Smart işlemlerinin nasıl yapılacağı araştırılıyor. İşletmeciler, abonelerin nakil, devir, hat dondurma gibi talepleri mevcutken e-Devlet Kapısı üzerinden fesih başvurusu gelmesi halinde bu başvuruyu yerine getirmekle de yükümlü olacak.

E-DEVLET ABONELİK İPTALİ NASIL YAPILIR?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait aboneliklerin iptali bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek.